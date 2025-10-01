Alkollü Scooter Kullanıcıına 9 Bin Lira Ceza

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü şekilde scooter kullanan şahsa 9 bin lira para cezası uygulandı.

Menteşe ilçesinde, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçını bir iş yerinde izledikten sonra scooter ile evine gitmek isteyen 34 yaşındaki U.U., trafik ekipleri tarafından durduruldu. 0.44 promil alkollü çıkan şahsa, alkollü araç kullanmaktan 9 bin lira cezai işlem uygulandı. - MUĞLA