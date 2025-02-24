Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi

İstanbul'da okullar tatil mi?
AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü

5 çocuğun gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü

Ali Koç'un'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt

Ali Koç'un'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak" iddiasına Fenerbahçe cephesinde yanıt geldi. Fenerbahçe Kongre Üyesi Avukat Fatih Şaşıoğlu'ndan Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'nun iddiasını yalanladı.

Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, ZankaTV YouTube kanalında "Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, Mhp'nin Genel Başkanı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da farkında" ifadelerini kullandı. Bayraktaroğlu'nun iddiasının akıl almaz iddiaya Fenerbahçe cephesinden yanıt geldi. Fenerbahçe Kongre Üyesi Avukat Fatih Şaşıoğlu,"Kritik derbiye 1 gün kala bu iddiaların gündeme getirilmesi deyim yerindeyse suyun bulandırılmaya çalışılması anlamına gelmektedir." dedi.

"İDDİALAR SİYASİ NEZAKETTEN UZAKTIR"

Şaşıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı kaynaklarda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç hakkında birtakım iddialarda bulunulmuş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu halinde Sayın Ali Koç'un Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olacağı ileri sürülmüştür. Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki, kutlu bir görev olan MHP Genel Başkanlığı vazifesi Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından yerine getirilmektedir. MHP Genel Başkanlığı hakkında asılsız iddialar siyasi nezaketten uzaktır.

Kaldı ki MHP Parti Tüzüğü md. 69/5'te Genel Başkan adayı olabilme şartları belirtilmiştir. Sayın Ali Koç hakkında ileri sürülen bu iddianın maddi bir gerçekliği olmadığı gibi bu iddia hukuki dayanaktan da yoksundur."

"İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR"

"Tüm kulvarlarda başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe Spor Kulübü hakkında özellikle kritik derbiye 1 gün kala bu iddiaların gündeme getirilmesi deyim yerindeyse suyun bulandırılmaya çalışılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Ali Koç'un'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
img

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine istediği hakem ortaya çıktı
img

Elon Musk'ın talebi ABD'yi karıştırdı! Dışişleri Bakanlığı'ndan rest
img

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

Erdoğan'ın en yakınında yer alacaklar! AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi

Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.