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Alex De Souza'nın en yakını da İBB operasyonunda gözaltında

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Antalyaspor'un eski teknik direktörü ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex De Souza'nın yakın dostu olan reklamcı ve radyocu Murat Kapki gözaltına alındı. Kapki'nin, İBB'ye yönelik Medya A.Ş. soruşturmasında adının geçtiği ve şirketlerinin, İBB'den aldığı ihalelerle haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, Antalyaspor'un eski teknik direktörü ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex De Souza'nın Türkiye'deki en yakın dostlarından biri olan reklamcı ve radyocu Murat Kapki de yer aldı.

ALEX DE SOUZA'NIN YAKIN ÇEVRESİNDEYDİ

Türkiye'deki futbol camiasında tanınan bir isim olan Murat Kapki, uzun yıllar Alex De Souza ile yakın dostluğu ile biliniyordu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin eski kaptanı ile güçlü bağları bulunan Kapki, maçları De Souza'nın locasından takip eder ve kulis bilgilerini sıkça paylaşırdı. Fenerbahçe ile Alex arasında yaşanan sorunlar döneminde, taraftarlar tarafından en çok takip edilen isimlerden biri haline gelmişti.

MEDYA A.Ş. SORUŞTURMASINDA ADI GEÇTİ

Advertcity şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Radyo Gol'ün sahibi olan Murat Kapki'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik Medya A.Ş. soruşturmasında adının geçtiği öğrenildi. Kapki'nin şirketlerinin, İBB'den aldığı ihalelerle haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında, bu ihalelerden yaklaşık 180 milyon TL'lik usulsüz kazanç sağlandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kapki'nin, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Alex De Souza'nın en yakını da İBB operasyonunda gözaltında
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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