Alanya'da Minibüs Aydınlatma Direğine Çarptı

Alanya'da Minibüs Aydınlatma Direğine Çarptı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir minibüs, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan olmadı, ancak minibüste maddi hasar meydana geldi. Kazada bulunan yolcuların Alanyaspor taraftarı olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan minibüsteki yolcuların, dün akşam oynanan Konyaspor deplasmanından dönen Alanyaspor taraftarı olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Alanya'nın Türkler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat'tan Alanya yönüne seyreden 31 AYH 447 plakalı minibüs, Adin kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 kişi kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, minibüsteki yolcuların, dün akşam oynanan Konyaspor deplasmanından dönen Alanyaspor taraftarı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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