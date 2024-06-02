Aladağlar'da yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı

Aladağlar'a yaralanan dağcı için ekipler seferber oldu

Zirveye tırmanırken ayağı kırılan dağcı helikopterle kurtarıldı

NİĞDE - Niğde'de Aladağlar'da zirve tırmanışı yaparken ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Dağcı Uğur S.; Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar'da Demirkazık zirvesine çıkmak için sabah saatlerinde tırmanışa başladı. Dengesini kaybederek düşen Uğur S.'nin ayağı kırılırken arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan ekip sevk edildi. Uğur S.'nin bulunduğu yere ulaşan JAK ekipleri; yaralı dağcıyı helikopterle Demirkazık Kamp Merkezi'ne getirdi. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan Uğur S.; daha sonra ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan dün de aynı bölgede mahsur kalan 2 dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarılmıştı.