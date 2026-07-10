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Alacak verecek meselesinde silahla vurulan kuyumcu hayatını kaybetti

Alacak verecek meselesinde silahla vurulan kuyumcu hayatını kaybetti
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Konya'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir kişi tarafından tabancayla vurulan kuyumcu, hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da aralarında alacak verecek meselesi olan kişi tarafından tabancayla vurulan kuyumcu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kuyumculuk yapan Sami A.'nın yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.B. geldi. Çıkan tartışma sırasında T.B., yanında bulunan tabancayla Sami A.'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Sami A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sami A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri zanlı T.B.'nin yakalanması için çalışmalara devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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