Haberler

Aksaray'da karayolundaki kavşakta mendil satarak kazanç sağlıyor

Aksaray'da karayolundaki kavşakta mendil satarak kazanç sağlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da 42 yaşındaki adam, karayollarındaki ışıklı kavşaklarda mendil satarak geçimini sağlıyor. Gece boyunca sürücülere mendil satmaya çalışan adam, zor şartlarda çalışıyor.

Aksaray'da elindeki mendil kutusuyla karayollarındaki ışıklı kavşaklara çıkarak satış yapan 42 yaşındaki adam, gece boyunca sürücü ve yolculara mendil satarak kazanç sağlamaya çalışıyor.

Aksaray'da karayollarındaki ışıklı kavşaklara çıkarak mendil satışı yapan 42 yaşındaki adam gece yarılarına kadar çalışarak kazancını sağlıyor. Aksaray-Nevşehir-Ankara Karayolu Kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen adam, küçük kutusuna doldurduğu ıslak ve kuru mendilleri kırmızı ışıkta duran araç sürücü ve yolcularına satmaya çalışıyor. İhtiyacı olan sürücü ve yolcular mendil ihtiyaçlarını karşılarken, mendilci adam gece yarılarına kadar trafik ışıklarında satış yapmaya çalışıyor. İsmini vermek istemeyen adam, "Mendil satıyorum. Bu şekilde kazanç sağlıyorum" dedi. Zaman zaman trafikte tehlikeli anlar yaşansa da mendilci kimi zaman Ankara istikametindeki ışıklara, kimi zamanda Nevşehir istikametindeki ışıklarda satış yapmaya çalışıyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı

Bahçeli'den çarpıcı Venezuela çıkışı! "Aynı" dediği bir nokta var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Maduro kaçırıldı, komşu ülke harekete geçti! Ordu sınıra yürüdü
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar