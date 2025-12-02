Haberler

Telefon dolandırıcısı 5,5 milyonluk altınla taksisinde yakalandı

Aksaray'da polisin durdurduğu takside, telefon dolandırıcısı olduğu belirlenen taksici 5,5 milyon değerinde altın ve nakit para ile yakalandı. Şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu takside, telefon dolandırıcı olduğu tespit edilen taksici şahıs, 5,5 milyon değerinde altınlarla birlikte yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray polisi Ankara kara yolu üzerinde rutin yol kontrolü yaptığı esnada durumundan şüphelenilen 06 plakalı taksiyi durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramada 5,5 milyon değerinde 99 adet ata altını, 18 adet bilezik ve 17 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Ticari araç sürücüsü V.E.M. hakkında yapılan sorgulama sonrası şahsın kendini polis, asker ve savcı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık yöntemi ile Ankara ilinden vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan V.E.M. isimli şüpheli ve ele geçirilen malzemeler adli işlemler yapılmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilerek şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
