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Aksaray'da 4,5 milyonluk kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Aksaray'da 4,5 milyonluk kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
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Aksaray'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 milyon 500 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da düzenlenen operasyonda 4 milyon 500 bin lira kaçak ürün ele geçirilirken 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bazı iş yeri ve evlerde kaçak ürün ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler merkez ve Ortaköy ilçesinde 4 ayrı adres ile 3 şahsın kimliğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda M.M.A. (55), R.İ. (46) ve S.Ö. (29) isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, araçta, ikametlerde ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 45 adet el feneri, 66 adet solar lamba, 15 adet testere, 23 adet kamera, 24 adet masaj aleti, 50 adet hoparlör, 930 adet parfüm, 490 adet güneş gözlüğü, 80 adet kozmetik ürünü, 5 adet cep telefonu, 22 adet cep telefonu şarj aleti ve kablosu olmak üzere çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu belirlenirken, adli süreç devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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