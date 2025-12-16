Aksaray merkeze mevsimin ilk karı yağdı

Aksaray'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte bugün şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Nüfusunun tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'ın yüksek kesimlerine geçtiğimiz haftalarda mevsimin ilk karı düşerken, şehir merkezine de bugün mevsimin ilk karı yağdı. Tarımsal üretimin yoğun olduğu kentte beklenen kar yağışı üreticilerin de yüzünü güldürdü. Güzelyurt, Helvadere ve Ekecik bölgesi gibi yüksek kesimlere geçtiğimiz haftalarda mevsimin ilk karı düşmüştü. Şehir merkezinde ki kar yağışı ise kısa süreli yağdıktan sonra durdu. - AKSARAY