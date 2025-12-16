Haberler

Aksaray merkeze mevsimin ilk karı yağdı

Aksaray merkeze mevsimin ilk karı yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Beklenen kar yağışı, tarımsal üretim yapan bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Aksaray'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte bugün şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Nüfusunun tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'ın yüksek kesimlerine geçtiğimiz haftalarda mevsimin ilk karı düşerken, şehir merkezine de bugün mevsimin ilk karı yağdı. Tarımsal üretimin yoğun olduğu kentte beklenen kar yağışı üreticilerin de yüzünü güldürdü. Güzelyurt, Helvadere ve Ekecik bölgesi gibi yüksek kesimlere geçtiğimiz haftalarda mevsimin ilk karı düşmüştü. Şehir merkezinde ki kar yağışı ise kısa süreli yağdıktan sonra durdu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Kameraya imza atan Messi'nin zor anları

Messi'nin zor anları
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
title