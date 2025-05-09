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Akrobasi Pahasına: Motosikletlilere 65 Bin Lira Ceza

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Düzce'de akrobasi hareketleri yaparak trafiği tehlikeye atan motosikletlilere 65 bin 412 lira ceza kesildi. Kovalamaca sonrası yakalanan sürücülerin ehliyetsiz ve kasksız olduğu belirlendi.

Akrobasi hareketleri pahalıya patladı: Kovalamaca ile yakalanan motosikletlilere 65 bin lira ceza

DÜZCE - Düzce'de akrobasi hareketleri yaparak ilerleyen motosikletliler kovalamaca sonrasında yakalandı. 3 sürücüye 65 bin 412 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Güzergah üzerinde akrobasi hareketleri yaparak ilerleyen motosikletli grup trafik ekiplerinin takibine takıldı. Çamköy bağlantı yoluna girerek hızla uzaklaşmaya başlayan, yaşlarının 20 olduğu öğrenilen motosiklet sürücüleri trafik ekiplerinin kovalamacası sonrasında Koruköy Kavşağı'nda yakalandı. Ara sokaklara girerek kaçmaya devam eden sürücüler ise şahin ekiplerinin çalışması ile yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücülerin ehliyetsiz olduğu, kask takmadığı, usulsüz ışıkların ve usulüne uygun olmayan aparatların olduğu belirlenince sürücülere 65 bin 412 lira cezai işlem uygulandı. 2 motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, ekiplerin şok denetimlerinin ise devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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