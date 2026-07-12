Haluk Levent'e büyük bahis ve para transferi soruşturması

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı