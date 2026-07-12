Haluk Levent'e büyük bahis ve para transferi soruşturması
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı