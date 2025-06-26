Ağrı Dağı'nda Tırmanış Yapan Dağcı Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Ağrı Dağı'nda Tırmanış Yapan Dağcı Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 3300 rakımda tırmanış yapan 36 yaşındaki dağcı Yunus Emre Tekin, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Arkadaşının kalp masajı yaptığı esnada, olay yerine gelen UMKE ekipleri tüm müdahalelere rağmen Tekin'i kurtaramadı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'nda tırmanış yapan bir dağcı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Ağrı Dağı'nda 3300 rakımda tırmanış yapan Yunus Emre Tekin'in (36), tırmanış sırasında kalp krizi geçirdiği ve yanında bulunan arkadaşı tarafından kalp masajı yapıldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye 2 arama kurtarma teknisyeni ve 1 araçtan oluşan AFAD ekibi ile jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müşterek çalışmaları sonucu, saat 17.35'te dağcının bulunduğu bölgeye ulaşıldı. UMKE ekiplerinin tüm tıbbi müdahalelerine rağmen Yunus Emre Tekin kurtarılamadı. Tekin'in cenazesi, hastaneye sevk edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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