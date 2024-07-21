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Ağrı Dağı'nda Kaybolan 2 Dağcıyı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda tipiye yakalanan 2 dağcıyı bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Rehber Resul Civaş buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlattı. AFAD ve dağcı ekipleri yoğun çabalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda zirveye yakın bölgede tipiye yakalanarak kaybolan 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dün 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda 5050 rakımda tipi nedeniyle kaybolan 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Rehber Resul Civaş ve dağcı ekibi Ağrı Dağı zirvesinde arama çalışmalarını sürdürürken, kayıp 2 dağcının son konumu olan bölgeye bakan rehber Resul Civaş buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlattı. Civaş, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Van'dan gelen 10 kişilik AFAD dağcı grubu da kayıp 2 dağcı için arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce canlı yayınla görüntü aktarımı yapabilen teknik donanıma sahip İHA da arama çalışmalarında kullanılıyor. AFAD ve dağcı ekiplerinin kayıp dağcıları bulmak için yoğun çabaları halen devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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