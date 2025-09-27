Haberler

Ağrı'da Yol Kontrolünde Kaçak Akaryakıt ve Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında 603 litre kaçak akaryakıt ve 127 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulamasında 603 litre kaçak akaryakıt ve 127 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 tırın çekici ve dorse bölümünde yapılan aramada, 603 litre kaçak akaryakıt ile 127 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi. - AĞRI

