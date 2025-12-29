Ağrı'da kaçak sigara ve safran tohumu ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında 840 paket gümrük kaçağı sigara ile 15 kilogram safran tohumu ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdikleri yol kontrol faaliyeti sırasında şüpheli araçları durdurdu.

Araçlarda ve eklentilerinde yapılan aramalarda 840 paket gümrük kaçağı sigara ile 15 kilogram safran tohumu bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, kaçak ürünlere ise el konuldu. - AĞRI