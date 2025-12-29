Haberler

Ağrı'da kaçak sigara ve safran tohumu ele geçirildi

Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, 840 paket gümrük kaçağı sigara ile 15 kilogram safran tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında 840 paket gümrük kaçağı sigara ile 15 kilogram safran tohumu ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdikleri yol kontrol faaliyeti sırasında şüpheli araçları durdurdu.

Araçlarda ve eklentilerinde yapılan aramalarda 840 paket gümrük kaçağı sigara ile 15 kilogram safran tohumu bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, kaçak ürünlere ise el konuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
