Ağrı'da Silahlı Kavga: Enişteler Öldü, Babaları Yaralandı

Ağrı'da meydana gelen silahlı kavgada eniştelerini öldürüp babasını da yaralayan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ağrı'da dün saat 13.30 sıralarında Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde yaşanan silahlı kavgada, kız kardeşlerinden boşanması nedeni ile enişteleri O.B. ve babası A.B.'yi silahla vurup kaçan kardeşler Ö.K. ve B.K., Asayiş Şube Ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan O.B.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Ağrı merkeze bağlı Eliaçık köyünde toprağa verilirken, babası A.B.'nin tedavisi sürüyor. - AĞRI