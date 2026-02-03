Haberler

Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

Güncelleme:
Ağrı'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 36 bin 800 adet boş makaron, 16 bin 500 adet dolu makaron, 1.688 litre akaryakıt, 4.510 paket sigara ve silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ağrı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ve silah ele geçirilirken, 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 36 bin 800 adet boş makaron, 16 bin 500 adet dolu makaron, bin 688 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 4 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara, 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet sanayi tipi tütün doldurma makinesi ile 157 adet fişek de ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında yakalanan toplam 8 şüpheli şahıstan 7'si hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
