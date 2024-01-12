Ağrı'da 6 Milyon 664 Bin Değerinde Gümrük Kaçağı Külçe Altın Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma tarafından piyasa değeri 6 milyon 664 bin değerinde gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, gümrük sahası içerisinde durdurulan bir çekicide yapılan aramada piyasa değeri 6 milyon 664 bin değerinde 3 kilo 400 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İran uyruklu bir şahıs gözaltına alındı. - AĞRI