Yağ fabrikasında yangın

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay yanan yağ fabrikasında bugün yine yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Yangın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Çiftçiler Yağ isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın ayçiçeği çekirdeklerinin bulunduğu siloda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangına önce fabrika çalışanları müdahale ederken ardından bölgeye itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Siloda soğutma çalışmaları devam ederken olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Öte yandan, çiftçiler yağ fabrikasında geçtiğimiz ay da yağ kazanının patlama sonucu yangın meydana gelmiş ve ona yakın kişi yaralanmıştı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR