Afyonkarahisar'da Yangın: Eber Gölü'nden Toplanan Kamışların Depoları Alev Aldı

Afyonkarahisar'da Yangın: Eber Gölü'nden Toplanan Kamışların Depoları Alev Aldı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü'nden toplanan kamışların depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta maddi kayıp meydana gelirken, ölü veya yaralı yok.

Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nden toplanan kamışların depolandığı alanda çıkan yangında büyük çapta maddi kayıp meydana gelirken, yangın ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yaklaşık 3 saatin sonunda söndürüldü.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eber Gölü'nden toplanan ve büyük bir kısmı yurt dışındaki birçok ülkeye yalıtım malzemesi olarak gönderilen kamışların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Depodan çıkan alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çok sayıda itfaiye aracıyla yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın yaklaşık 3 saatin sonunda kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlanıldı. Yangının çıkışı nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında büyük çapta maddi kayıp meydana geldiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
