Afyonkarahisar'da Tırın Traktöre Çarpması Sonucu Kaza Meydana Geldi

Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarpması sonrası meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken traktörün 2 tekerleği koptu.

Kaza, Afyonkarahisar'da Bolvadin- Emirdağ kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ'a bağlı Kemerkaya Köyü girişinde H.S. idaresindeki 26 AFA 964 plakalı tır, M.K. idaresindeki 03 KU 890 plakalı traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken tır yol kenarına devrildi, traktörün ise ön 2 tekerleği koptu. İki aracın da kullanılmaz hale geldiği kaza sonrası Kemerkaya köy sakinleri duruma tepki göstererek köy çıkışına trafik lambası yapılması gerektiğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR