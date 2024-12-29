Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'nin Meclis'te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak
Heyette sürpriz bir isim de yer alacak
Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail'de buldu
Suriye'de terör örgütünün son çırpınışları! Netanyahu'ya yalvardılar
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Afyonkarahisar'da Tır Kazası: 27 Ton Şeker Ziyan Oldu

Afyonkarahisar'da Tır Kazası: 27 Ton Şeker Ziyan Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve 27 ton şeker çevreye saçıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, olayda ayrıca aracın dorsesinde taşıdığı 27 ton şeker de çevreye saçılarak ziyan oldu.

Kaza, Emirdağ ilçesi Basşkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, U.Ö., idaresindeki 33 AFR 510 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada tırın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 27 ton ağırlığındaki çuvallarda bulunan şekerler de çevreye saçılarak ziyan oldu.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

DEM Parti eş başkanlarından 'İmralı' değerlendirmesi
img

İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
img

179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Azerbaycan, Rusya'ya ilk cezayı kesti
Yüksel Güran'ın avukatı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Yüksel Güran'ın avukatı gözyaşlarını tutamadı
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Dev şirketin CEO'suna kaçak değerli maden sorgusu
Milyarlık şirketin ünlü CEO'su sorguya alındı
Türkiye, elektrik sektörü için Şam'da
Suriye'ye ilk yatırım için harekete geçildi
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti

Son Dakika Haberleri

70 kilo ağırlığındaki herhangi bir insanın vücudunda bulunan altını ayırıp satabilseydik yaklaşık ne kadar ederdi? Dört büyükler art arda şampiyon olamamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır? Dört büyüklerden Süper Lig'de 37 sezon, 14 sezon, 13 sezon ve 10 sezon art arda şampiyon olamamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır? Tokat'ta deprem mi oldu 30 Aralık Pazar? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER! TİKTOK yılbaşında kapatılacak mı? Afyon okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Afyon Valiliği)? Beşiktaş başkanlık seçiminde "Maklubecilerle uğraşmayın" diyen kim, Galatasaray neden dava açıyor? Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır? "Beş Hececiler" olarak anılan şair grubunun adındaki "Beş" hangisini ifade eder? Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.