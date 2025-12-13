Haberler

Kalorifer peteği yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Kalorifer peteği yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kalorifer peteği yüklü bir tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kalorifer peteği yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Emirdağ ilçesi Tabaklar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 ERU 056 plakalı kalorifer peteği yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada tırın dorsesinde bulunan kalorifer petekleri ise zarar gördü. Büyük çapta madde hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

