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Afyonkarahisar'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın

Afyonkarahisar'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın
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Afyonkarahisar'daki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, eksi 5 derecede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 13 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi, bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da orman ürünleri üretilen fabrikada dün akşam saatlerinde başlayan yangının boyutu gün ağardığında ortaya çıkarken, itfaiye ekiplerinin eksi 5 derecede müdahalede bulunduğu yangında su sıkılan bazı yerler alevlere rağmen buz tuttu.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri üretilen fabrikada dün akşam saat 19.40 civarında çıktı. Gece boyu 60'a yakın itfaiye aracı ve 150 personelin müdahale ettiği yangında en dikkat çekici olay ise yanan bölgelere su sıkıldığı için bazı yerlerin buz tutması oldu. İtfaiye ekiplerinin eksi 5 derecede müdahale ettiği yangın 13 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği ve bir kişinin itfaiye ekiplerine yardım ettiği esnada yaralandığı yangını söndürmek için başlatılan çalışma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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