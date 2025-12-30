Polis 60 çift imitasyon ayakkabı ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan operasyonda imitasyon olduğu değerlendirilen toplam 60 çift ayakkabı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinde yapılan denetim ve kontrollerde 3 farklı iş yerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, sahte ve imitasyon olduğu değerlendirilen toplam 60 çift ayakkabı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, konunun adli makamlarca titizlikle takip edildiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri çağrısında bulundu. - AFYONKARAHİSAR