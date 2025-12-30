Haberler

Polis 60 çift imitasyon ayakkabı ele geçirdi

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapılan denetimlerde, sahte olduğu değerlendirilen toplam 60 çift ayakkabı ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını koruma amaçlı denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan operasyonda imitasyon olduğu değerlendirilen toplam 60 çift ayakkabı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinde yapılan denetim ve kontrollerde 3 farklı iş yerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, sahte ve imitasyon olduğu değerlendirilen toplam 60 çift ayakkabı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, konunun adli makamlarca titizlikle takip edildiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri çağrısında bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
