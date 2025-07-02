Afyonkarahisar'da Elektrikli Bisiklet ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisiklet ile traktör çarpıştı. Kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da elektrikli bisiklet ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Çobanözü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y., yönetimindeki 03 AGN 507 plakalı elektrikli bisiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ş.S.'nin kullandığı 03 RE 850 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada elektrik bisiklet sürücü ile her ikisi de 16 yaşında olan A.Y. ve İ.Y., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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