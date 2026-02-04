Haberler

Polis 1 tır dolusu kaçak boş makaron ele geçirdi

Polis, Bolvadin'de durdurduğu bir tırda 7 milyon 200 bin adet kaçak boş makaron buldu. Araçta bulunan şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda 7 milyon 200 bin adet kaçak boş makaron ele geçildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tırda arama yapıldı. Aramada koliler içerisinde 7 milyon 200 bin adet boş makaron ele geçildi. Olayın ardından araçta bulunan şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
