Afyonkarahisar Çay ilçesinde 35 motosiklet trafikten men edildi

Afyonkarahisar Çay ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede yaptığı denetimde 35 adet motosikleti trafikten men etti.

Afyonkarahisar Çay ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde denetim yaptı. Bu kapsamda çevreye rahatsızlık veren abartı egzoz ve plakasız 35 motosiklet trafikten men edilirken toplam 258 bin 739 TL trafik cezası uyguladı. - AFYONKARAHİSAR