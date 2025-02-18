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Adıyaman Üniversitesi'nde Futbolda Yeni Trendler ve Liderlik Söyleşisi

Adıyaman Üniversitesi'nde Futbolda Yeni Trendler ve Liderlik Söyleşisi
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Adıyaman Üniversitesi, 'Futbolda Yeni Trendler ve Liderlik' başlıklı söyleşi ile futbolun dinamiklerini ele aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, liderlik ve taktiksel değişim konuları gündeme geldi.

Adıyaman Üniversitesi, futbolun güncel dinamiklerini ve liderlik kavramını ele alan önemli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı.

"Futbolda Yeni Trendler ve Liderlik" başlıklı söyleşi, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın katılımıyla Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleşti.

Programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Teknik Direktör Avcı, futbol dünyasındaki yenilikçi yaklaşımlar, taktiksel değişimler ve liderliğin saha içi ve dışındaki etkileri üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Bilgin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Program; soru-cevap bölümü, belge takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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