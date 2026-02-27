Haberler

Temizlik deposundan binlerce malzeme çalındı

Güncelleme:
Adıyaman'da bir temizlik firmasının deposundan kimliği belirsiz şahıslar tarafından yaklaşık 300 bin TL değerinde temizlik malzemesi çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, bir temizlik firmasına ait depodan binlerce temizlik malzemesi çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan F.R.B'ye ait temizlik firmasına ait depoya giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar depo içerisindeki binlerce temizlik malzemesini çaldı. Kapıyı kırarak içeriye giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, çaldıkları malzemelerle kayıplara karıştı. Bir süre sonra olayı fark eden işletme sahibi F.R.B., durumu polis ekiplerine bildirdi. F.R.B., yaklaşık 300 bin TL değerindeki temizlik malzemelerinin çalındığını, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanmasını istedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

