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Adıyaman'da Otomobil Şarampole Girdi: 2 Yaralı

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Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 02 DB 424 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada sürücü H. A., ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.G., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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