Adıyaman'da Otomobil Şarampole Girdi: 2 Yaralı

Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 02 DB 424 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada sürücü H. A., ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.G., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN