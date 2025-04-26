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Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeni kent Mahallesi TOKİ Caddesi üzerinde K.Ü., idaresindeki 02 AFG 510 plakalı otomobil O. U., idaresindeki 33 ART 090 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü O.U., ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.S., yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü O.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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