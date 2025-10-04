Adıyaman'da Hastane Bahçesinden Motosiklet Çalındı

Adıyaman'da, hastane bahçesinde park halinde olan bir motosiklet çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halinde olan Abdurrahman Karasu'ya ait 02 AEF 007 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Karasu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince araştırma yapıldı. Polis ekipleri çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlatırken son zamanlarda Adıyaman'da hırsızlık olaylarında artış olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN