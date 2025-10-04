Haberler

Adıyaman'da Hastane Bahçesinden Motosiklet Çalındı

Adıyaman'da Hastane Bahçesinden Motosiklet Çalındı
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halinde bulunan bir motosiklet, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Motosiklet sahibi durumu polise bildirdi ve hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, hastane bahçesinde park halinde olan bir motosiklet çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halinde olan Abdurrahman Karasu'ya ait 02 AEF 007 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Karasu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince araştırma yapıldı. Polis ekipleri çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlatırken son zamanlarda Adıyaman'da hırsızlık olaylarında artış olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
