Dilencinin üzerinden 3 bin 731 TL para çıktı

Güncelleme:
Adıyaman'da zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir şahsı yakalayarak üzerinde 3.731 TL nakit para buldu. Şahsa idari para cezası uygulandı ve konu hakkında soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden 3 bin 731 TL nakit para ele geçirildi.

Adıyaman'ın kent merkezinde dilencilere yönelik çalışmalar yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Saat Kulesi Kavşağında trafik ışıklarında durarak vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayan bir dilenciyi yakaladı. Yakalanan şahıs zabıta karakoluna götürüldü. Burada üst araması yapılan şahsın üzerinden 3 bin 731 TL nakit para ele geçirildi. Paralara tutanak karşılığında el konulurken şahsa ise idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
