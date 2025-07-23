Adıyaman'da Çırçır Fabrikasında Yangın Çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çırçır fabrikasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Üçgöz köyünde H.O'ya ait çırçır fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN