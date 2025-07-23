Adıyaman'da Çırçır Fabrikasında Yangın Çıktı
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çırçır fabrikasında çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Üçgöz köyünde H.O'ya ait çırçır fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa