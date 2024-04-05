Adıyaman'da bir iş yerinin soyulma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Adıyaman'da bir iş yerinin soyulma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi eski Orman Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir iş yerini gece saatlerinde gözüne kestiren şahıs, iş yerinin kapısını zorlayarak içeriye girdi. Şahıs burada bulunan yaklaşık 300 TL bozuk paraları çekmeceden çıkararak aldı. Meydana gelen hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken parayı alan şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerinin soyulduğunu anlayan işletme çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan polis ekipleri şahsı çok geçmeden yakalayarak gözaltına aldı. İş yeri sahibinin davacı ve şikayetçi olmaması üzerine şahıs serbest bırakıdı. - ADIYAMAN