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Adana haberleri... Feke'de orman yangını kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Adana haberleri... Feke'de orman yangını kontrol altına alındı

Adana haberlerine göre Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Feke ilçesinde Tekir Nişankayası mevkiinde bugün çıkan orman yangını mahalle sakinlerinin ve orman teşkilatının müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Ormanlık alanda Yıldırım düşmesi sonucu çıkan örtü yangını Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangına havadan müdahale ise cep telefonları ile görüntülendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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