Adana'da 23 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da bir tırın dorsesinde 4 milyon 657 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaraların gümrüklenmiş değerinin 23 milyon 375 TL olduğu belirtilirken tırın sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K.T.'in tırında doldurulmuş kaçak sigaralar olduğu bilgisine ulaştı. Bunu üzerine harekete geçen ekipler, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi D400 Karayolunda tırın önünü kesip durdurdu.

Tırın dorsesindeki kutularda toplamda 4 milyon 675 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaraların gümrüklenmiş fiyatının 23 milyon 375 bin TL olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan A.K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı