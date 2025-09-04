Adana'da Tefecilik Yapan Şahıs Yakalandı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. İlgili baskında 39 senet, 148 bin lira ve 8 bin euro bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu ilçesinde bir kişinin tefecilik yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şüphelinin ev ve iş yeri adresine baskın yaptı. Yapılan baskında 39 senet, 148 bin lira ve 8 bin euro ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa