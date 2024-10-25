Üye Girişi
Haberler

Adana'da Taşeron İşçiler Maaşlarının Ödenmemesi Nedeniyle Eylem Düzenledi

Adana'da Taşeron İşçiler Maaşlarının Ödenmemesi Nedeniyle Eylem Düzenledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'daki SASA Polyester fabrikasında çalışan taşeron işçiler, 2 aydır maaş alamadıkları için eylem yaptı. Yaklaşık 200 işçi, fabrika önünde haklarını talep etti.

Adana'da SASA Polyester fabrikasında taşeron firmada çalışan işçiler 2 aydır maaş alamadıkları için eylem yaptı.

SASA Polyester fabrikasının PTA Üretim tesisi şantiyesinde taşeron firmada çalışan işçiler 2 aydır maaşlarını alamıyor. Maaşlarını alamayan işçiler evlerinde elektriklerin kesildiğini, götürecek yemek bulamadıkları ifade ederek eylem yaptı.

İş bırakan yaklaşık 200 işçi SASA'nın önüne gelerek eylemlerini gerçekleştirdi. İşçiler fabrika önünde "Hakkımızı alacağız, direne direne direne kazanacağı" sloganları attı.

Taşeron firmada işçi olan çalışan Rıdvan Yılmaz, "1 aydan fazladır paramız içeride kadı. 2 aylık maaşlarını alamayanlar var. Çok mağdur olduk. Kimsenin cebinde parası kalmadı. Elektrik paramızı ödeyemiyoruz. Devamlı oyalıyorlar. Toplamda 200 kişi mağdur olduk" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa Ekonomi adana Sasa

CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

 Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke Çangal kaç yaşında ve nereli? Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig) Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.