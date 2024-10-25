Adana'da Taşeron İşçiler Maaşlarının Ödenmemesi Nedeniyle Eylem Düzenledi

Adana'da SASA Polyester fabrikasında taşeron firmada çalışan işçiler 2 aydır maaş alamadıkları için eylem yaptı.

SASA Polyester fabrikasının PTA Üretim tesisi şantiyesinde taşeron firmada çalışan işçiler 2 aydır maaşlarını alamıyor. Maaşlarını alamayan işçiler evlerinde elektriklerin kesildiğini, götürecek yemek bulamadıkları ifade ederek eylem yaptı.

İş bırakan yaklaşık 200 işçi SASA'nın önüne gelerek eylemlerini gerçekleştirdi. İşçiler fabrika önünde "Hakkımızı alacağız, direne direne direne kazanacağı" sloganları attı.

Taşeron firmada işçi olan çalışan Rıdvan Yılmaz, "1 aydan fazladır paramız içeride kadı. 2 aylık maaşlarını alamayanlar var. Çok mağdur olduk. Kimsenin cebinde parası kalmadı. Elektrik paramızı ödeyemiyoruz. Devamlı oyalıyorlar. Toplamda 200 kişi mağdur olduk" dedi. - ADANA