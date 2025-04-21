Adana'da Sahte İçki Operasyonu: 980 Litre Ele Geçirildi
Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili 980 litre sahte içki ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir ev ve araca düzenlenen operasyonda 980 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi ve satışına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Seyhan ilçesinde belirlenen bir ikamet ve araca operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 980 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 2 şüpheli emniyete götürülürken, haklarında adli işlem başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa