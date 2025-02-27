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Adana'da Pos Tefeciliği Operasyonunda 12 Gözaltı!

Adana'da Pos Tefeciliği Operasyonunda 12 Gözaltı!
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Adana'da gerçekleştirilen operasyonda pos tefeciliği yaptığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı baskında 376 bin TL ve birçok pos cihazı ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen pos tefeciliği operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, 376 bin TL ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos tefeciliği yapan kişilere yönelik 8 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerindeki aramalarda ise 11 pos cihazı, 15 farklı kişilere ait kredi kartı, 2 alacak notlarının bulunduğu defter, 2 bin 431 pos cihazı slibi ve 376 bin 660 TL ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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