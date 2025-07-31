Adana'da Orman Yangınlarıyla İlgili 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da son günlerde art arda çıkan orman yangınlarıyla ilgili İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan takip sonucu yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Bayraktar TB2, yangını 2 dakika içerisinde tespit ederek ekipleri harekete geçirdi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde son günlerde art arda çıkan orman yangınlarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yarımca Mahallesi'nde sık sık yangın çıkması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye fotokapanlar kurdu. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile havadan da izleme başlatıldı. Bayraktar TB2, 25 Temmuz saat 21.00 sularında çıkan bir yangını 2 dakika içinde tespit ederek ekipleri harekete geçirdi. Görüntülerde ise yangının tespit edilmesinin ardından şüpheli bir aracın İHA tarafından takibe alındığı görüldü. Ekiplerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine şüpheli araç durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "yangına sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı. - ADANA