Adana'da Market Poşetindeki Ekmek ve Simit Çalındı

Adana'da Market Poşetindeki Ekmek ve Simit Çalındı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kadın, marketin kapısına bırakılan 10 ekmek ve 5 simit içeren poşeti çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir zincir markete sabah saatlerinde içerisinde 10 ekmek ve 5 simidin olduğu poşet bırakıldı. Bir süre sonra marketi açmaya gelen çalışanlar, simit ve ekmeklerin olduğu poşeti göremeyince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, otomobille giderken marketin önünde duran bir kadının araçtan inip ekmek ve simit dolu poşeti alıp gittiği görüldü.

Market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan, daha öncede benzer hırsızlık olaylarının aynı mahallede yaşandığı ileri sürüldü. - ADANA

