Adana'da İş Adamı Tuzağa Düşürülerek 600 Bin TL Gasbedildi

Adana'da bir iş adamı, tanıdığı genç kadının 'yardım' çağrısıyla gittiği adreste tuzağa düşürülüp silahla rehin alınarak 600 bin TL'den fazla parası gasbedildi. Polisin çalışmasıyla yakalanan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 50 yaşındaki iş adamı M.T., daha önce tanıdığı 25 yaşındaki D.A. isimli kadının telefonla "Zor durumdayım, yardıma ihtiyacım var" çağrısına kayıtsız kalmadı. Yardım etmek için belirtilen adrese giden M.T., apartmanın önüne geldiği anda korkunç plan devreye girdi. Apartmana gelen M.T.'ye pusu kuran M.U. (27), İ.Ç. (17) ve M.K. (18), M.T.'yi döverek zorla eve soktu. Evde M.U., M.T.'ye silah doğrulttu. Diğer şüpheliler ise şahsın cep telefonu, cüzdanı, araç anahtarını ve üzerindeki 3 bin 500 TL'yi gasbetti.

Hesaplarına para havale ettirdiler, 600 bin TL'yi de çaldılar

İş adamını silah zoruyla rehin alan şüpheliler, banka hesaplarına 10 bin TL havale ettirdi. Daha sonra şüpheliler, M.T.'nin otomobilinde bulunan 600 bin TL nakit para ile kişisel eşyalarını çalarak ortadan kayboldu.

Ölümden dönen iş adamı yaşadıklarını polise anlattı. Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, şüphelilerin Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Yapılan operasyonla M.U., M.K. ve İ.Ç. ile birlikte yanlarında olan M.E. (19) ve Y.B. (28) de gözaltına alındı. Evde yapılan arama çalışmalarında olayda kullanılan tabanca ve çaldıkları gözlük, cep telefonu ile şahsın kimliği ve kredi kartları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden olayı gerçekleştiren 3 kişi tutuklandı, yanlarında yakalanan diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, iş adamını tuzağa çeken kadının firar olduğu, yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ADANA