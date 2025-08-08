Adana'da Dolandırıcılığa Engellenen 380 Bin TL

Adana'da Dolandırıcılığa Engellenen 380 Bin TL
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde dolandırıcıların hedefindeki bir kişi, 380 bin TL'lik altın bozdurmak isterken polis tarafından engellendi. Banka personelinin şüphelenmesi sonucu yapılan ihbarla, dolandırıcılara kurban gitmekten kurtarılan vatandaşın kaybı geri iade edildi. Yetkililer, telefon dolandırıcılıklarına karşı uyarılarda bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde dolandırıcıların hedefindeki bir kişi 380 bin TL'lik altını bozdurup bankadan göndermek isterken polis müdahale edip engelledi.

Olay, önceki gün ilçedeki bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dolandırıcıların C. K.,'yi arayarak korkuya kapılmasına neden oldu. Şüphelilerin yönlendirmesiyle altınlarını bozduran C.K. 380 bin TL'yi bankaya götürdü. Bu sırada banka personeli, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede vatandaşa ulaşarak dolandırılmasını engelledi.

Yapılan incelemede, vatandaşın dolandırıcılarla iletişim halinde olduğu ve yönlendirme sonucu parasını bozdurduğu tespit edildi. Şahsın parayı aldığı kuyumcudan işlem geriye çevrildi ve 380 bin TL tutarındaki meblağ iade ettirildi. Bozdurulan altınlar yeniden alınarak mağduriyet giderildi.

Yetkililer, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan yada internet linkleri üzerinden yüksek kar vaat eden borsa sitelerine güvenmemeleri konusunda uyardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti

Ahırını gösterip isyan etti: Seyirci kalanların Allah belasını versin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.