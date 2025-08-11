Adana'da 7 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde evden eve taşımacılık yapan kamyonda, 7 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesinde evden eve taşımacılık yapan bir firmanın kamyonunu durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada karton kutular içerisinde 7 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 4 milyon 550 bin TL olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uğur nakliyat ismi yazan kamyonun, gözaltına alınan sürücüye ait olduğu öğrenildi. - ADANA