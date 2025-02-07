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Adana'da 7.5 Milyon Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 7.5 Milyon Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da polis, kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı operasyonda 7.5 milyon adet kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polis 7.5 milyon adet kaçak makaron ele geçirirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu polis, Sarıçam ilçesinde bir araçta kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Durdurulan araçta yapılan aramada 5 milyon TL değerinde 7.5 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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