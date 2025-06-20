Adana'da 6.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Adana'da yapılan operasyonda 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
ADANA - Adana'da 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde durdurulan tır ve minibüste arama yaptı.
Araçlarda 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler, emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa