Adana'da 6.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Adana'da yapılan operasyonda 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde durdurulan tır ve minibüste arama yaptı.

Araçlarda 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler, emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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