Adana'da 6.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde durdurulan tır ve minibüste arama yaptı.

Araçlarda 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler, emniyete götürüldü.